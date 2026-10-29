Chiva recupera la normalidad dos años después de la dana: "Ha sido un golpe muy duro"

Chiva (Valencia), 29 de octubre de 2026. La localidad valenciana de Chiva, zona cero de la dana, recupera la normalidad dos años después de la riada y alcanzando casi el 75% de recuperación de las infraestructuras del municipio que se vieron afectadas por la barrancada de 29 de octubre de 2024. "Ha sido un golpe muy duro para el pueblo", ha asegurado el concejal de obras e infraestructuras del Ayuntamiento de Chiva, Javier Tarin, quien ha asegurado que pese a que han recuperado la normalidad en toda la zona centro de Chiva, todavía hay una sensación de "miedo e inquietud" entre los vecinos ante una nueva emergencia. Dos años después, desde el consistorio se muestran satisfechos por haber podido hacer "mucha obra" en este periodo de tiempo pero admiten que se les queda un "sabor agridulce" al no haber podido acometer el 100% de las obras pendientes.