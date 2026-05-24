Cientos de personas denuncian en Bilbao una Ertzaintza “cómplice del sionismo”

Bilbao, 24 de mayo de 2026. Cientos de personas se han manifestado este domingo en Bilbao en una movilización convocada por Global Sumud Euskal Herria para denunciar la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu durante el recibimiento a miembros de la flotilla rumbo a Gaza. La plataforma ha asegurado que la actuación policial "buscó cortar la solidaridad" y ha acusado tanto a la Ertzaintza como al Gobierno vasco de ser "cómplices del sionismo". Durante la marcha, los manifestantes han coreado consignas contra Israel y contra la actuación policial, sin que se hayan producido incidentes.