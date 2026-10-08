Cientos de personas marchan en Madrid en homenaje a Maricarmen

Madrid, 8 de octubre de 2026. Cientos de personas se han congregado delante de la estatua de El Oso y el Madroño, en la Puerta del Sol (Madrid), para iniciar una marcha pacífica hasta la casa de Maricarmen, fallecida este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde estaba ingresada desde el pasado 23 de septiembre tras haber sido desahuciada. La marcha ha comenzado a las 20.00 horas, cuando la multitud convocada por el Sindicato de Inquilinas ha encarado la calle Alcalá en dirección a la calle Sainz de Baranda 46, donde se sitúa la vivienda en la que vivió Maricarmen durante 71 años hasta su desahucio. Con un centro de flores en homenaje a la fallecida en el que se puede leer 'Seguiremos luchando por ti. Te quiere tu Sindicato', el Sindicato de Inquilinas ha encabezado la marcha seguidos de una multitud que ha levantado pancartas y carteles recordando la memoria de Maricarmen.