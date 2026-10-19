Cientos de vascos acuden a los centros de vacunación de gripe y Covid en sus primeras horas

Bilbao, 19 de octubre de 2026. Los 'txertogunes' o centros de vacunación especiales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han abierto sus puertas este lunes a las 8.00 horas y hasta media mañana ya habían pasado por ellos cientos de personas.Estos espacios, que permanecerán operativos hasta el próximo 1 de noviembre, permiten a cualquier persona a partir de los seis meses de edad vacunarse frente a la gripe y a la covid-19 sin necesidad de cita previa, en puntos específicos y con horarios ampliados. La iniciativa complementa la vacunación que se realiza habitualmente en los centros de salud y amplía las opciones disponibles para la ciudadanía.