Circlassica se adentra en la historia jamás contada de Papá Noel

Bajo el manto gélido de la aurora boreal, en las remotas tierras heladas del norte surge la historia jamás contada de Papá Noel. Productores de Sonrisas, con el patrocinio de Openbank, presenta uno de los espectáculos referentes de la Navidad.En esta sexta edición, Circlassica se adentra en la fascinante historia de Nicolás, un niño diferente con un destino extraordinario.Más de 30 artistas internacionales desafían las leyes de la física para ofrecer en escena grandes dosis de emoción, sorpresa y vértigo.Luces, música, efectos, vestuario y las últimas tecnologías hacen de Circlassica Noel una experiencia integral y seductora.Hasta el 18 de enero, la carpa de IFEMA en Madrid se convertirá en un espacio único para soñar con la magia de la Navidad y donde hasta lo más imposible es posible