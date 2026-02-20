El CIS da primera fuerza al PP en CyL, sin mayoría absoluta, con el PSOE a 1,1 puntos

Valladolid, 20 de febrero de 2026. El Partido Popular sería el partido más votado en Castilla y León en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, según el avance de resultados del estudio preelectoral, publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que se estima que el 33,4 por ciento del electorado votará al Partido Popular --dos puntos más que en los comicios de 2022--; con el PSOE a poco más de un punto (32,3 por ciento)y Vox con un 16,1 por ciento de los apoyos (1,3 puntos menos que hace cuatro años).