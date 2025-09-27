La citación de Begoña Gómez este sábado centra el debate político

La citación de este sábado de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en los Juzgados, ha centrado el debate político de la jornada. Así, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que considera "ocupado en los juzgados frente a un PP que trabaja al servicio de los españoles". Mientras que el secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha enviado un mensaje al líder del PP. (Fuente: Europa Press / PSOE / PP)