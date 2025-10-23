Citados Juana Rivas y su hijo mayor como testigos en el juicio contra Arcuri por maltrato

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha citado como testigos el próximo 26 de febrero a Juana Rivas y a su hijo mayor de edad en el proceso judicial que va a seguir por las denuncias por malos tratos por parte de su padre, Francesco Arcuri. Según las fuentes del caso consultadas por Europa Press, en una vista celebrada este jueves, el juzgado italiano ha decidido también no nombrar a un tutor especial al cargo de la representación del menor en el proceso judicial hasta que pudiera surgir "un verdadero conflicto de intereses" y en función también de la evolución del proceso penal español en el que está siendo investigada por sustracción.