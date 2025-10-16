Ciudadanos consideran que aerolíneas deberían pagar más compensación por pérdida de mascotas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que los animales de compañía no están excluidos del concepto de "equipaje" en el convenio internacional que se aplica al transporte aéreo y, por tanto, no cabe obligar a las aerolíneas al pago de una indemnización adicional por pérdida de una mascota que se sume a la compensación estipulada por ley en el caso de extravío de un equipaje. Varias personas han opinado que las aerolíneas no deberían equiparar la vida de una mascota a la del equipaje.