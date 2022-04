Declaraciones de Milagros Cívico, secretaria de Jucil en Barcelona, Milagros Cívico, que ha llamado "a todas las familias que se vean afectadas" por la no ejecución de la sentencia a registrarse como afectados en el TSJC, y ha reclamado una indemnización de 450 euros por cada trimestre que no se aplique la sentencia. "Nos quejamos de que todas las asignaturas son en catalán y no tenemos derecho a que nuestros hijos estudien en castellano", y ha asegurado que defienden una educación bilingüe.