Clavijo avala 'céntimo forestal' porque da fondos a cabildos para "planificar" la protección

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles que los recursos financieros derivados del 'céntimo forestal' dota a los cabildos de capacidad económica para afrontar los retos del cambio climático con una financiación estable que se dirige en su integridad a hacer frente a la necesidad "vital y urgente" de atajar las amenazas al ecosistema canario. "Los recursos finalistas nos ayudan a planificar a largo plazo y teniendo en cuenta la realidad de cada isla y sus propios retos, se puede decidir su destino para fortalecer la protección ambiental en espacios singulares", ha explicado.(Fuente: ACFIPRESS)