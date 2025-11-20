Clavijo desea que Vox se quede en "anécdota": "Su discurso migratorio es ilegal"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado abiertamente su deseo y su confianza en que el papel de Vox en la política española se quede en una "anécdota" y no siga condicionando la cuestión migratoria con un discurso que "no es legal y va contra los tratados internacionales" y que afecta tanto a su Comunidad autónoma como, en el caso concreto de Aragón, por la necesidad de contar con el apoyo de la formación de Santiago Abascal para que salgan adelante los presupuestos de 2026.(Fuente: ACFIPRESS)