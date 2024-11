El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a defender este martes la necesidad de dar un "empujón" a la reforma de la ley de extranjería para poder activar la derivación de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas y unificar los protocolos de atención. "No nos vamos a rendir", ha señalado a los periodistas tras reunirse con el director general de Save the Children, Andrés Conde.(Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)