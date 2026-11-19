Valencia, 19 de noviembre de 2026. La candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha instado al líder de Junts, Carles Puigdemont, a explicitar cuáles son sus intereses políticos al irrumpir en campaña para polemizar sobre medidas sobre la Ley de Amnistía. "Aquellos que hoy quieran polemizar con la amnistía, ellos sabrán cuáles son sus intereses políticos y con quienes están coincidiendo en esa crítica a la amnistía. Nosotros tenemos muy claro que la amnistía fue una medida votada democráticamente por una mayoría democrática en el Congreso y que sus efectos se han visto", ha zanjado Colau.