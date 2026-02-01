Colectivos animalistas se manifiestan en Bilbao contra la caza y el uso de perros cinegéticos

Colectivos animalistas se han manifestado en Bilbao convocados por la plataforma NAC (No a la caza) contra la caza y el uso de perros para esta actividad. La movilización que ha tenido lugar en 44 ciudades españolas y 41 de otros países, en esta ocasión coincidiendo con el Día Mundial del Galgo.La marcha ha dado inicio pasadas las 12.00 horas de este domingo desde la plaza Moyúa y en ella se han dado cita colectivos animalistas que colaboran con NAC, como We The Free o miembros del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), que han mostrado su adhesión a la causa, además de más de un centenar de personas.