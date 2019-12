Comprar en los mercados productos frescos ayuda a una dieta más saludable

Publicado 12/12/2019 17:44:27 CET

Comprar en el mercado, productos frescos y de cercanía es la mejor opción para tener una dieta más saludable.Así lo afirma la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA). En un taller llamado The Good Food Mediterraneo, expertos nutricionistas llevan a los mercados consejos muy útiles para conseguir un patrón alimentario óptimo.Mercados como este, que hay en todas las ciudades, con sus colores, texturas, y por supuesto sabores, son el lugar ideal para hacer una compra saludable y evitar tentaciones con poco valor nutricional.Una de las claves es la planificación de los menús.En nuestro día a día no pueden faltar consumo abundante de frutas y verduras, el pescado tanto blanco como azul, las carnes magras, huevos, las legumbres, los frutos secos y según los nutricionistas un consumo más ocasional de carnes rojas y alimentos con alto valor calórico. Y en toda dieta es fundamental la hidratación. El agua es la bebida que debe acompañar todas nuestras comidas, tanto en casa como fuera, aunque también puede haber otras opciones.Y no hay que olvidar el ejercicio físico y la actividad diaria, complemento perfecto para tener una vida sana.Así que no hay excusas, siguiendo estos sencillos consejos todo el mundo tiene al alcance de su mano llevar un estilo de vida más saludable, que nos hará sentirnos más felices y plenos.