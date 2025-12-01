Compromís censura el "teatro" de Pradas: "No se salió del guion de las mentiras del PP"

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, ha considerado que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas hizo un "teatro" en su entrevista este domingo en 'Salvados', así como que "no se salió del guion de las mentiras del PP y de su propia estrategia judicial para librarse, no reconocer todos sus errores y la ineptitud de todo el gobierno protagonizado por ella". También ha considerado que el testimonio de Pradas fue "una retahíla de mentiras y bulos que hemos escuchado una y otra vez y que están todos desmentidos en sede judicial". Navarro cree que es evidente que Pradas, con sus llamadas con el núcleo de Mazón en Presidencia, hizo "una búsqueda de apoyo para tomar decisiones de las cuales ella es incapaz". "Ella está diciendo me hacía falta Mazón y Mazón no estaba porque no cogía el teléfono", ha resumido.