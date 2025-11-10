Compromís cree que Pérez Llorca es "cómplice" del president en funciones : "Es Juanfran Mazón"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado que el actual síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, uno de los nombres que suena como posible reemplazo en la presidencia de la Generalitat Valenciana, es "cómplice" del ahora 'president' de la Generalitat en funciones: "Juanfran Pérez Llorca es Juanfran Mazón". Baldoví ha reiterado que para Compromís es "Mazón punto dos" y ha hecho hincapié en que el dirigente 'popular' tiene "una profunda amistad" con el jefe del Consell ahora en funciones. Además, ha pedido no olvidar que ha estado "en los dos pactos importantes que ha tenido el PP con Vox, arrodillándose y aceptando todas las premisas" de este partido. "Como dijo --la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa de la dana-- Salomé Pradas, Juanfran Pérez Llorca es Juanfran Mazón", ha resumido.