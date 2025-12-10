Compromís cree que el PP debe expulsar a Mazón del grupo parlamentario si no entrega acta

Compromís ha considerado que el PP debe expulsar a Carlos Mazón del grupo parlamentario si este no renuncia a su acta de diputado en Les Corts, tal y como han venido reclamando ambas formaciones tras su dimisión como 'president' de la Generalitat hace unas semanas, y han sostenido que no hay "motivo más grande" para hacerlo sabiendo que ha "abandonado a su pueblo" el día de la dana. El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, cree que esta decisión estaría avalada puesto que Mazón es un afiliado del PP que ha "abandonado a su pueblo" y sus propias responsabilidades con la dana y el día de la tragedia "prefirió estar cuatro horas" fuera y se "desentendió de la desgracia". "¿Qué motivo más grande hay para expulsar a un militante? ¿No es un motivo para expulsarle?", ha remarcado. "Ahí estamos con las víctimas, hay que pedirle el escaño o la expulsión del grupo parlamentario", ha resumido.