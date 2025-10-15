Compromís critica la "actitud" del Gobierno y la "demagogia" del PP y Vox sobre el aborto

La diputada de Compromís Agueda Mico ha criticado este miércoles la "actitud" del Gobierno y la "demagogia" del Partido Popular y Vox en relación al derecho al aborto. "El presidente y el gobierno están teniendo una actitud que tenemos mucha gente desde hace mucho tiempo, que al final es intentar que un derecho que debería de ser fundamental desde hace mucho tiempo esté reconocido y esté protegido, sobre todo, porque son muchas las mujeres que no tienen ese derecho a poder abortar en la sanidad pública con todas las garantías", ha afirmado.(Fuente: Congreso)