Compromis exige la dimisión de Marlaska por "desproporción policial" en la huelga general

Madrid, 12 de noviembre de 2026. El diputado de Compromís en el Congreso adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la actuación policial durante la huelga general de este miércoles, afirmando que "la desproporción policial solamente puede tener dos consecuencias: que quienes agredieron a personas sin hogar, a periodistas, a personas que estaban manifestándose por la vivienda hoy no se levanten siendo policías y que el ministro del Interior presenta su dimisión porque no es un caso aislado". (Fuente: Congreso)