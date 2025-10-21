Publicado 21/10/2025 13:40:18 +02:00CET

Compromís insta al PSOE a "dar la cara" y ser "transparente" sobre el caso Koldo

La diputada de Compromís que se salió de Sumar para pasar al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha alertado del "descuadre" entre los pagos declarados por el PSOE y las cantidades que, según la investigación, recibió Ábalos, aunque tampoco da credibilidad a las declaraciones del presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. Así, ha instado al PSOE a "dar la cara", ser "transparente", arrojar luz sobre estos pagos, insistiendo en que Compromís condena la corrupción "venga de donde venga".(Fuente: Congreso)

