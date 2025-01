La portavoz adjunta de Sumar y diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha asegurado que la "cuestión de confianza que propone Junts" es "una proposición no de ley" y ha remarcado que "no tiene vinculación de ningún tipo". Eso sí, ha asegurado que desde Compromís "no tenemos ningún problema en que se debata cualquier cuestión política". (Fuente: Congreso)