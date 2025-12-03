Compromís sobre el nuevo Consell: "Continúa el Consell de Mazón después de Mazón"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha criticado que la "nueva etapa" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, empiece con "los mismos" consellers del anterior gobierno. "Continúa el Consell de Mazón después de Mazón", ha resumido. Por otro lado, ha insistido en que el nuevo 'president' de la Generalitat viene a "pedir perdón" a las víctimas de la dana pero en realidad, a su juicio, "lo que hace es insultarles nuevamente manteniendo" de consellers a Camarero y Rovira.