Compromís reprocha a Llorca que su "primera medida" haya sido darle un "sobresueldo" a Mazón

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reprochado al nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que su "primera medida" como jefe del Consell haya sido darle un "sobresueldo" a Carlos Mazón con su designación como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Reglamento de Les Corts, una posición que tiene un complemento de 8.879,78 euros anuales (634,27 euros mensuales y 1.268,54 de pagas extraordinarias), según lo establecido en las retribuciones de los diputados. "Subirle el sueldo a Mazón y no exigirle que devuelva el acta de diputado y que deje de estar aforado y de estar en estas Corts creo que es un nuevo insulto a las víctimas, no es realmente lo que estaban esperando", ha expresado.