La comunidad internacional reacciona positivamente al posible acuerdo de alto al fuego en Gaza

El Gobierno de Israel ha anunciado la puesta en marcha del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino. Desde Naciones Unidas han aplaudido la decisión de Hamas de liberar a los rehenes israelíes y a negociar el plan de Trump para la Franja de Gaza, donde han muerto alrededor de 66.300 palestinos desde que el Ejército de Israel inició su ofensiva contra el enclave tras el 7 de octubre de 2023. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, también ha celebrado los últimos avances en el plan de paz, pero ha insistido una vez más, ante la posible constitución de una junta de transición internacional, que el futuro político del enclave pasa por el respeto a las instituciones palestinas y al consenso entre las facciones. También desde Turquía, Qatar y Egipto han celebrado la noticia. Y Erdogan, presidente turco, ha instado así a Israel a que detenga "inmediatamente" todos sus ataques en la Franja de Gaza y cumpla con el plan de alto el fuego propuesto por el presidente de EEUU. Misma respuesta ha habido en Europa, donde los principales líderes de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, han celebrado la disposición de Hamás para liberar a los rehenes.(Fuente: Europa Press / ONU / EBS)