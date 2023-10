El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado en relación con la cuestión migratoria que el Gobierno de España y la delegación del Gobierno en Madrid no va a participar en la campaña que vincula inmigración con la delincuencia o inseguridad: "No hay datos que lo avalen", al tiempo que ha asegurado que no es cierto que la Comunidad de Madrid no conozca el número de inmigrantes que llegan a la Región: "Lo conoce con exactitud y también las previsiones de llegadas", ha dicho.

