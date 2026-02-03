La Comunidad de Madrid ejecuta más del 70% de los fondos europeos

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha informado este martes de que la Comunidad de Madrid ha ejecutado hasta el momento más del 70% de los fondos europeos 'Next Generation EU' y tiene formalizados más de 93% --con posibilidad de ejecutar-- y confía en cumplir con la mayoría de inversiones previstas. En los 'Desayunos Madrid' de Europa Press, ha afirmado que la región presentó en su momento proyectos concretos que iban a "mejorar los servicios públicos" y que no fueron "tenidos en cuenta" por el Gobierno de la nación, que los asignó "de forma arbitraria". "Nos asignaron un 11% cuando representamos casi un 15% de la población. Y además, por PIB, representamos casi el 20%. Pero con este 11%, nosotros nos lo tomamos muy en serio, tuvimos que crear, incluso, programas 'ad hoc' para saber cómo se tenía que justificar y hacer la trazabilidad de los fondos europeos. Pero podemos estar muy orgullosos porque Madrid es la comunidad autónoma que más fondos ha ejecutado", ha reivindicado.