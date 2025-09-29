Concentraciones en la EHU denuncian "el insoportable sufrimiento del pueblo palestino"

Representantes de la comunidad de la Universidad del País Vasco (EHU) se han concentrado este lunes en los campus de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, para rechazar el "insoportable sufrimiento que se está infligiendo al pueblo palestino" y denunciar "enérgicamente, el apartheid que el Gobierno y el ejército de Israel están practicando en Gaza y Cisjordania". Además, han pedido "respeto y aplicación del derecho internacional humanitario" en la franja para que, "de una vez por todas, entre la ayuda humanitaria".