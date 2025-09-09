Conectividad, IA y sostenibilidad, IFA 2025 acoge los grandes avances en electrónica de consumo

IFA Berlín, la mayor feria europea de electrónica de consumo, regresa a la capital alemana para presentar las principales innovaciones del sector. Entre los protagonistas destaca el grupo Haier, líder mundial en grandes electrodomésticos, que exhibe su apuesta por la conectividad, la Inteligencia Artificial y la sostenibilidad.Desde el stand de Haier en IFA 2025, la compañía ha presentado su visión de un hogar completamente conectado, impulsado por la plataforma hOn que integra todas las soluciones del grupo para ofrecer experiencias cada vez más personalizadas y eficientes.Bajo el concepto 'Naturally Connected' la instalación de 3.000 m² recrea escenarios reales de la vida cotidiana, mostrando cómo la conectividad y la inteligencia artificial revolucionan la experiencia en el hogar.Avances e innovaciones desarrollados para garantizar la eficiencia energética y mejorar la experiencia de los usuarios.