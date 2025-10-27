El Congreso acoge una jornada de sensibilización sobre eccema crónico de manos grave

El Congreso de los Diputados ha acogido una jornada de sensibilización sobre eccema crónico de manos grave, una enfermedad inflamatoria de la piel crónica que afecta al 4,6% de la población adulta en España y alrededor del 6 % de esos pacientes presenta una forma grave.La jornada ha contado con la participación de expertos, pacientes, profesionales y representantes políticos que han hablado del impacto que supone la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes y los retos de su abordaje.La iniciativa, que busca dar visibilidad a las demandas de estos pacientes, se enmarca en la campaña 'Lo que nos hace huMANOS. La vida con eccema crónico de manos grave'.El 70% de los pacientes con eccema de manos grave tiene dificultad para realizar las actividades cotidianas y un 35% ha tenido una baja laboral en el último año. Jornadas como esta buscan dar a conocer una realidad que a menudo pasa desapercibida, pero que afecta significativamente el día a día de los pacientes.