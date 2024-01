El Congreso cierra las votaciones sobre los tres Decretos-ley impulsados por el Gobierno

Ya se han cerrado las votaciones de los tres decretos leyes presentados por el Gobierno de coalición. No se espera ninguna sorpresa en los resultados de la misma, que previsiblemente no saldrá adelante por los votos en contra de Junts per Catalunya, como ha anunciado su portavoz, Miriam Nogueras, en el pleno.Han la ministra de Trabajo y Economía Social y el ministro de la presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han sido los encargados de presentar estos decretos y de defender su importancia.En el bloque de investidura, todos los partidos han pedido al Gobierno que tramiten estos decretos como proyectos de ley para poder introducir enmiendas, BNG, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV y Podemos han anunciado su voto a favor. Aunque con este último se mantiene la duda si votará a favor del decreto impulsado por Yolanda Díaz, ya que en el pleno han mostrado su rechazo al mismo.Por parte de la oposición PP y Vox han anunciado que votarán en contra de los tres decretos y ha acusado al Gobierno y al PSOE de "vender" a los españoles para "mantener el poder".(Fuente: Congreso / Senado)

