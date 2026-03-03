Consejera de Sostenibilidad afirma que Vox está "modulando su posición" sobre cambio climático

Sevilla, 3 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha sostenido este martes que Vox está "modulando su posición" en relación con el cambio climático y ha defendido que el Gobierno andaluz cuenta con "datos objetivos" sobre los escenarios posibles como consecuencia de este cambio climático. En el marco del desayuno informativo organizado por Europa Press con la colaboración de la Fundación Cajasol, y al ser preguntada sobre qué pasaría con las políticas medioambientales en caso de que el PP necesitara a Vox para gobernar tras las próximas elecciones autonómicas, Catalina García ha insistido en que "Vox va modulando su posición" sobre esta materia.