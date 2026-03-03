Trump asegura que España es un aliado terrible y que ha ordenado cortar toda negociación

Archivo - El president de EEUU, Donald Trump - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que España es una aliado terrible y ha amenazado con cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de España a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", ha afirmado el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump ha tachado de "poco amistosa" la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán. "No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%. Vamos a cortar todo el comercio", ha señalado.

En este sentido ha puesto en duda que España pueda vetar el uso de las instalaciones militares. "Podemos usarlas cuando queramos, podemos volar y usarlas nadie nos va a decir (lo contrario)", ha afirmado.