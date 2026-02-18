El Consejo de Estado celebra hoy la conmemoración de su V Centenario

Madrid, 18 de febrero de 2026. El Consejo de Estado da comienzo a su programa de actividades para conmemorar el V Centenario de la institución. La Presidenta del Consejo, Carmen Calvo, y el Presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, han dado la bienvenida a los asistentes, al inicio del acto, al que también ha asistido el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, o el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otras personalidades del mundo de la política y la justicia.