Las estancias de rusos en España por estudios alcanzaron su máximo histórico tras la invasión de Ucrania en 2022

Las autorizaciones concedidas a nacionales de Rusia alcanzaron de 2021 a 2023 su máximo histórico (coincidiendo con la invasión rusa a Ucrania en el año 2022), con 7.372 autorizaciones, para reducirse bruscamente un año más tarde, en 2024, con 4.305.

Así lo refleja la nueva estadística publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), en la que muestra el flujo de las autorizaciones concedidas a estudiantes internacionales y sus familiares para estancias asociadas a la realización de estudios en España.

Los datos muestran una tendencia general ascendente con un crecimiento del 93% a lo largo de la década 2014 a 2024. Si en 2014 el número de autorizaciones de estancia por estudios era de 61.570, en el año 2024 se concedieron 118.947; cerca de 120.000 autorizaciones que marcan un máximo histórico que refleja el creciente atractivo del sistema educativo español para los estudiantes internacionales.

La evolución muestra un aumento sostenido entre 2014 y 2019, donde las autorizaciones concedidas registraron un crecimiento acumulado del 38%.

La recuperación ha sido especialmente intensa a partir de 2020, año en el que las concesiones cayeron debido a la crisis sanitaria. En 2021 el crecimiento fue del 30%, seguido de aumentos del 16% en 2022, del 24% en 2023 y del 6,3% en 2024. Ese año se alcanzó el máximo histórico de autorizaciones de estancia por estudios concedidas.

"El crecimiento constante de las autorizaciones de estancia para cursar estudios en nuestro país reafirma la consolidación de España como destino internacional para la formación académica. La atracción de talento extranjero contribuye a la internacionalización de nuestro sistema educativo y genera un impacto positivo en el desarrollo económico, cultural y social del país", ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En cuanto al tipo de estudios por el que se solicita esta autorización de estancia, el 68% son concedidas para cursar estudios superiores.

El perfil de los estudiantes que vienen a España a estudiar es el de una mujer de entre 20 y 30 años, ya que más de la mitad de las personas titulares de una autorización de estancia por estudios, el 57%, estarían en el grupo comprendido entre los 20 y 30 años, y el 54% de las autorizaciones corresponden a mujeres.

En este aspecto, hay diferencias significativas en función de la nacionalidad: en el alumnado procedente de Estados Unidos o Brasil las mujeres representan en torno al 60%, mientras que en Argelia e India no alcanza el 40% de autorizaciones concedidas.

La estadística del Observatorio muestra que, en 2024, el 97% (114.903) de las autorizaciones correspondió directamente a estudiantes, mientras que el 3% restante pertenece a familiares.

Según la estadística, los estudiantes y familiares de nacionalidad colombiana son el grupo más numeroso, representando el 12% (14.124) del total de autorizaciones de estancia por estudio concedidas en 2024. Le sigue la estadounidense con una representación del 9%, la china (8%), la peruana (8%) y la marroquí (7%).

Los estudiantes procedentes de Colombia han mantenido un crecimiento sostenido en términos evolutivos, ya que han pasado de representar el 8% del total en 2014 al 12% en 2024. Por el contrario, China ha reducido su peso: tras liderar las autorizaciones hasta 2020, cuando representaba entre el 14% y el 16%, actualmente ocupa la tercera posición con un 8%.

Asimismo, destacan los incrementos recientes de autorizaciones a estudiantes procedentes de Ecuador y Venezuela, con aumentos del 21,5% y 21,2% respectivamente, y el descenso de autorizaciones concedidas a nacionales rusos con una variación anual del 41,6% en 2024.

El número de autorizaciones concedidas a personas de nacionalidad marroquí ha ido aumentando de forma continuada desde el año 2017 hasta 2024, sin disminuir ni siquiera durante la pandemia, pasando de 2.516 concesiones en 2017 a 8.604 en 2024.

Madrid y Barcelona fueron los destinos preferentes para los estudiantes internacionales a los que se les concedió una autorización de estancia por estudios en 2024.

El 31% eligió Madrid, el 22% Barcelona y Valencia se consolidó como tercera opción con el 10% de las autorizaciones concedidas, incrementando su peso en cuatro puntos porcentuales respecto a 2014.