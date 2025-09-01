Consejos para no abandonar el gimnasio en un mes y adaptar el deporte a nuestra rutina diaria

Septiembre es el mes de la vuelta a la rutina y también el de los buenos propósitos, por eso no es de extrañar que los gimnasios se llenen estos días, ya que junto a retomar hábitos alimenticios saludables a muchos les une el deseo de perder ese par de kilos que hemos cogido en época estival. Desde la cadena Synergym, el manager del departamento de Operaciones de la zona centro, Rodrigo Díaz, ha explicado que aunque el número de nuevas matrículas sube solo "entre el 3 y el 5%", lo cierto es que "se incrementan muchos los accesos con respecto a otros momentos del año porque se unen las personas que retoman, que ya eran clientes habituales, y aquellas que se apuntan como un nuevo propósito", ha detallado. Díaz ha aconsejado a los nuevos usuarios de gimnasio la importancia de tener expectativas realistas, al tiempo que ha recomendado tener paciencia y recurrir al asesoramiento profesional, para que este nuevo propósito no caiga en saco roto y mantengamos la sana rutina del deporte como un hábito interiorizado en nuestras vidas: "Lo primero es que tenga paciencia, que pregunte a los profesionales y que vaya adaptándose poco a poco", ha aconsejado, enfatizando que el objetivo final debe ser "asimilar el ejercicio físico y el deporte a nuestra vida y rutina".