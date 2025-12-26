Consell exige al Gobierno cumplir su "obligación constitucional" con el PGE

El portavoz del Cosell, Miguel Barrachina, ha reclamado este viernes al Gobierno central que "cumpla con sus obligaciones constitucionales", entre la que destaca un nuevo presupuesto, que "debiera contemplar las actualizaciones de los fondos que requieren los valencianos". "Es obligación constitucional presentar un presupuesto y vamos para tres años con el presupuesto prorrogado", ha reprochado Barrachina, antes de aseverar que se trata de un "Gobierno inviable". "Por tanto, lo que le deseamos es que, todo el tiempo que vaya a aguantar en el Gobierno, lo haga cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, entre ellas con un nuevo presupuesto que debiera contemplar las actualizaciones de los fondos que requieren los valencianos", ha asegurado.