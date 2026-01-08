Consell valenciano quiere conocer la "letra pequeña" del acuerdo anunciado por Junqueras

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha garantizado que el Consell valenciano estará "muy pendiente de la letra pequeña" del acuerdo con el Gobierno sobre financiación que ha anunciado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "del que a estas horas solo conocemos unos pocos datos" ofrecidos por el dirigente catalán. "Queremos conocer qué es lo que de verdad se ha pactado en esa reunión, los criterios deben ser transparentes y comunes para todos, con igualdad y solidaridad", ha sostenido. Rovira ha criticado la reunión mantenida este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y ha defendido que la financiación autonómica "no puede abordarse como moneda de cambio política para mantener" al líder del Ejecutivo central en la Moncloa.(Fuente: Imágenes Cedidas)