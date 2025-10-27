Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del Departamento que dirige Pablo Bustinduy, según ha revelado este lunes la asociación de consumidores Facua. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que la propuesta de sanción conocida hoy es "uno de los pasos intermedios dentro de un procedimiento del expediente del Ministerio" y ha subrayado que no puede valorarla mientras esté en curso.