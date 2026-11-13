Publicado 13/11/2026 11:12:15 +01:00CET

Continúa la caída de Microsoft mientras la compañía trabaja para recuperar los servicios

Madrid, 13 de noviembre de 2026. Continúa la caída masiva de varios servicios de Microsoft en todo el mundo. Teams, Outlook y su herramienta de inteligencia artificial Copilot siguen sufriendo problemas de conexión que están dejando a miles de usuarios sin poder acceder con normalidad. La incidencia comenzó este jueves por la tarde y ha llegado a acumular cerca de 200.000 avisos, con reportes en más de 70 países. Microsoft atribuye el fallo a una sobrecarga en su infraestructura, que está provocando que algunos de sus servidores dejen de responder. La compañía asegura ahora que empieza a detectar una estabilización de los sistemas y mejoras en su capacidad, aunque las tareas de recuperación continúan. (Fuente: Europa Press, Microsoft y DPA)