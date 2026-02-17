Convocantes de la huelga de médicos creen que "ha sido un éxito" en Euskadi

Barakaldo (Bizkaia), 17 de febrero de 2026. Los convocantes de la huelga de médicos y facultativos por un estatuto marco propio afirman que "ha sido un éxito" en Euskadi, con un respaldo del 80% en algunos hospitales y "menor seguimiento" en centros de salud. Además, se han mostrado convencidos de que ministra está "nerviosa" porque sabe que el colectivo médico "tienen poder" y sus exigencias "no son privilegios", como ha explicado Samuel García Rubio, portavoz de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), que se han concentrado frente al Hospital Universitario de Cruces en Barakaldo (Bizkaia).