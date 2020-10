Córdoba espera realizar hoy más de mil test rápidos en la capital para frenar el Covid

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha comentado a Europa Press Televisión que se espera realizar en el día de hoy más de mil test de antígenos a la población para analizar los datos de contagios. Considera que con estos cribados se analiza que la tasa de incidencia puede que no sea tan alta y que la situación no es tan grave como se ve a primera vista. Comenta que también está preocupado por los hospitalizados en toda la provincia y está esperanzado de que el día vaya sin problemas significativos. Asegura que el porcentaje de positivos que se han confirmado en la mañana no es preocupante.