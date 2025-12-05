Los creadores gallegos de la baliza V-16: "La idea era ayudar a personas con discapacidad"

Hay un tema recurrente en todas las reuniones familiares y de amigos en las últimas semanas, que es la entrada en vigor, el próximo 1 de enero, de la obligatoriedad de llevar en la guantera del coche una baliza V-16 para señalizar en caso de sufrir un accidentes, al igual que se ha hecho hasta ahora con los triángulos.Detrás de este dispositivo están dos empresarios gallegos, Jorge Torre y Jorge Costas, que cuando sacaron al mercado este producto allá por 2016 no podían imaginar que 10 años después la Dirección General de Tráfico (DGT) lo haría obligatorio para todos los conductores del país.