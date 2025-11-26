Cruce de reproches entre Gobierno y oposición por la condena al fiscal general del Estado

La condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, ha marcado la sesión de control al Gobierno de este miércoles. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el presidente del Gobierno diga a Ortiz "cómo tiene que recurrir" tras la condena del Tribunal Supremo y ha afirmado que cada vez es "más peligroso para la democracia". En su réplica, Pedro Sánchez ha resaltado que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" y le ha recriminado su "obediencia ciega" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su lado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y diputados del PP se han cruzado este miércoles acusaciones de "canibalismo político" y referencias a "chupar banquillo" a raíz de la condena al fiscal general del Estado.(Fuente: Europa Press / Congreso)