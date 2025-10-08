Cruce de reproches entre Gobierno y oposición en la sesión de control al Gobierno

La sesión de control al Gobierno de este miércoles ha vuelto a estar marcada por los cruces de reproches entre Gobierno y oposición. La investigación del caso Koldo ha marcado la primera intervención del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de la oposición, Núñez Feijóo, donde el presidente popular ha adelantado que Sánchez será citado en el senado para comparecer en la comisión de dicho caso. Sánchez, a su vez, ha aprovechado su intervenciuón para cargar contra Feijóo por los retrasos en las pruebas diagnósticas del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Además, el PP ha cargado contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tratando de culparla por el cribado a lo que la ministra ha respondido asegurando que es "lamentable". (Fuente: Europa Press / Congreso / PSOE)