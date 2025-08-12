Cruce de reproches entre Gobierno y PP por los incendios que asolan España

En la jornada de ayer arrancó el rifirrafe entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a consecuencia de las palabras de Puente tachando de "sinvergüenzas" al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra", como ha asegurado el ministro, durante los incendios que afectan a la comunidad.Hoy el presidente de Castilla y León ha comparecido en rueda de prensa para cargar contra Puente, al que ha echado en cara la "utilización frívola", como ha asegurado, del sufrimiento causado por los incendios. El PP además ha censurado los "chistes" que, a su juicio, realizó el ministro, al considerar que son "repugnantes" y "lamentables".(Fuente: Europa Press / PSOE / PP / Podemos / Bomberos)