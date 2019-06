Publicado 25/06/2019 16:47:26 CET

El médico del plan de salud de Cruz Roja Española, Juan Jesús Hernández, ha ofrecido una serie de consejos para sobrellevar el calor con seguridad. "Debemos estar pendientes de niños y ancianos ya que no notan la necesidad de saciarse o no tienen capacidad para pedir agua", ha reclamado, al tiempo que aconseja beber un vaso de agua cada hora y media. "Aunque no tengamos la sensación de tener sed", ha precisado.