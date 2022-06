La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido este lunes al PP de que "no pueden gobernar solos" en Andalucía y que, sin ellos, no pueden "conseguir lo que se ha conseguido" en la Junta, que sería "una jaula de grillos" si la formación 'naranja' no compartiera el Ejecutivo con los 'populares'.