Publicado 10/09/2019 17:17:32 CET

Declaraciones del portavoz adjunto del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Fernando de Páramo, quien ha explicado que Partido Socialista y Unidas Podemos "tienen España paralizada por una pelea de sillas que aun no han resuelto". "No es un problema de políticas si no de repartirse el Gobierno de España como si fuera un botín", ha señalado.